Secretaria de Trânsito amplia atendimentos em três linhas do transporte público de Caxias

Todos os horários podem ser consultados pela comunidade no aplicativo Caxias Urbano. Yuri Oliveira / Divulgação

Com o intuito de melhorar o transporte coletivo de Caxias do Sul, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) implanta mudanças em três linhas. A partir da próxima terça-feira (22), os usuários da linha L17 – Bela Vista serão beneficiados com a ampliação de horários no trecho, com o acréscimo de um ônibus específico para o atendimento do itinerário.

Além disso, frequência entre os horários cairá de 45 para 35 minutos. As alterações permitirão o ingresso de dois novos horários na linha: às 20h05min no sentido EPI Imigrante - bairro, e às 20h30min no sentido bairro - EPI Imigrante.

Nesta semana, a concessionária iniciou os ajustes nos atendimentos às linhas L29 – Iracema e L47 – Mattioda. A linha L29 – Iracema teve ajustados os horários de pico do turno da tarde com a inclusão de mais um ônibus articulado. O objetivo é atender os estudantes da Escola Estadual Técnica de Caxias do Sul (EETCS). Assim, um novo horário foi incluído na grade. O novo itinerário sairá do centro às 12h e terá a saída do bairro às 12h55min.

Já a linha L47 – Mattioda passa a atender a localidade de São Giácomo. O atendimento ocorre por meio do horário das 18h15min com saída da área central. O horário de saída de São Giácomo passará para as 19h05min em direção ao centro. Anteriormente, a saída do bairro ocorria às 19h.

Todos os horários podem ser consultados pela comunidade no aplicativo Caxias Urbano.