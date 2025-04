Na BR-116, no bairro São Ciro, engarrafamento teve início nas primeiras horas da manhã.

O trânsito na saída para a Rota do Sol, em Caxias do Sul, no sentido Serra-Litoral, é intenso na manhã desta sexta-feira (18). Por volta das 8h, o trecho chegou a acumular 14 quilômetros de engarrafamento.