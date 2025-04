Saiba quem são as 12 candidatas a rainha e princesas da Festa da Uva 2026

Doze candidatas se inscreveram para o concurso que vai eleger a rainha e as princesas da Festa da Uva 2026. O processo se encerrou na última sexta-feira (25), com a confirmação das sete últimas interessadas. Outras cinco postulantes já haviam oficializado as inscrições, que abriram em 13 de março. Ao todo, eram 24 vagas.