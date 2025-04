Saiba por onde vão passar as três novas rotas de cicloturismo de Caxias do Sul

Uma das rotas, a dos Parques, vai passar pelo Ecoparque. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os amantes do esporte, turismo, cultura e história vão ganhar novos atrativos em Caxias do Sul. Na próxima sexta-feira (11), a prefeitura vai assinar o contrato com a Caixa Econômica Federal para o repasse dos recursos do Ministério do Turismo destinados à implantação das três rotas de cicloturismo na cidade.

O valor do investimento é de R$ 242.856,00, sendo R$ 238.856,00 liberados pela União, por meio de emenda individual do deputado federal Marcel van Hattem (Novo), e R$ 4 mil de contrapartida do Poder Público municipal.

A medida complementa o projeto viário do Plano de Mobilidade (Planmob), aprovado pelo Legislativo em 2024. Estão previstas três rotas, sendo uma delas urbana e duas rurais, que servirão como guias para os ciclistas percorrerem áreas da cidade com estabelecimentos comerciais e de turismo, e contemplação de paisagens.

A previsão é de que em até 60 dias após a assinatura as rotas estejam sinalizadas. Serão 30 dias para confecção das placas de orientação, e mais 30 dias para a instalação.

Além da sinalização viária característica, o projeto contempla um guia com informações ao ciclista, como recomendações de segurança para percorrer os trajetos, disponíveis no site Curta Caxias e via QRCode impresso em totens nos pontos de partida.

Por onde vão passar as rotas