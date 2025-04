Rota do Sol tem movimento intenso na véspera de feriadão na Serra

Fluxo no km 190, próximo à localidade de Décio Ramos, em São Francisco de Paula, na tarde desta quinta (17).

O final da tarde de quinta-feira (16) já registra fluxo intenso na RS-453, a Rota do Sol. No trevo de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula, a média de veículos, por volta das 16h15min, era de 22 veículos por minuto em direção ao Litoral Norte. A capacidade da pista é de 30 veículos por minuto.

Por conta do fluxo, alguns momentos de lentidão foram registrados entre Caxias do Sul e São Francisco de Paula. Entre eles, no km 180, na localidade de Décio Ramos.