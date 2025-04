Quatro prédios e pontos turísticos de Caxias vão ganhar nova iluminação em três meses

Previsto no contrato de parceria público-privada (PPP) da iluminação pública, os destaques especiais de imóveis turísticos e públicos de Caxias têm previsão para começar a se concretizar em três meses. As primeiras luminárias serão instaladas na Casa de Pedra, na Estação Cidadania (no bairro Cidade Nova) e nos pórticos de Ana Rech e Santa Lúcia do Piaí.