Quatro horas de trabalho, 110 mil litros de água, 21 pessoas envolvidas: como foi o combate a incêndio em empresa de Caxias

Caminhão Magirus foi utilizado para combate ao incêndio em empresa de Caxias do Sul. Porthus Junior / Agência RBS

O incêndio que atingiu uma empresa no bairro São José, em Caxias do Sul, na tarde desta terça-feira (22), foi controlado pelo Corpo de Bombeiros após cerca de quatro horas de trabalho. No início da noite, os militares começavam a atuar no rescaldo da ocorrência registrada na Tabone, que fica na Rua Evaristo de Antoni. Ninguém ficou ferido.

Perto das 19h, os militares também já haviam solicitado que a Rio Grande Energia (RGE) retomasse o fornecimento de luz para a região. Por volta de 20h, a energia foi restabelecida.

Segundo o capitão Patrick Dipp da Silva, os bombeiros foram acionados por volta de 14h30min por conta de um incêndio que teria começado em uma cabine de pintura. Ao chegarem no local com duas guarnições, os militares notaram que a ocorrência já havia passado da fase de um princípio de incêndio, que é quando pode ser combatido com extintores ou sistema hidráulico da própria estrutura.

— O que complicou a ação inicial foi a quantidade de material combustível e inflamável no interior da empresa. Então, foi optado, por uma questão de segurança, que fosse feito um combate defensivo, onde as guarnições atacam o incêndio nas partes de fora da edificação — descreve o capitão.

Assim, uma equipe iniciou o combate na parte frontal da empresa e outra nos fundos. Cerca de 30 minutos depois, outros dois caminhões deram apoio aos militares. Entre eles, um caminhão do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e um de modelo Magirus, com uma escada que chega a 42 metros de altura. Ela foi usada para lançar água por cima da estrutura. O capitão calcula que 21 pessoas atuaram na ação. Por volta das 18h, o incêndio foi controlado.

Silva calcula que foram utilizados 110 mil litros de água na ação. Com o rescaldo, que deve seguir pelas próximas horas, entre 20 mil e 25 mil litros também devem ser utilizados.

Conforme o capitão, a empresa atingida é composta por três áreas. A de produção, que mede cerca de 1,8 mil metros quadrados, foi perdida. Já outros dois pavilhões, com área em torno de 1,5 mil metros quadrados, foram salvos. Silva destaca também que a empresa vizinha da Tabone, com 3,1 mil metros quadrados, não foi atingida.

— A empresa conta com alvarás de prevenção válido até o fim do ano que vem, com os extintores de incêndio instalados e as saídas de emergência dimensionadas, tanto é que é importante frisar que não tivemos nenhuma pessoa ferida. Todos conseguiram sair em segurança — pontua o capitão.

A área em que houve o incêndio será isolada, segundo Silva, para que a equipe do Instituto Geral de Perícias (IGP) apure o que exatamente pode ter gerado o início das chamas.

Veja a nota divulgada pela empresa

Comunicado Oficial

A Tabone informa que, na data de hoje, foi registrado um incêndio em nossa Unidade 2 – Metalização.

O Corpo de Bombeiros da cidade de Caxias do Sul segue atuando no local, com o apoio de nossa equipe, para o total controle das chamas. Não houve vítimas ou feridos, e todas as pessoas presentes foram evacuadas com segurança.

As autoridades competentes já estão acompanhando a ocorrência, e a empresa segue colaborando integralmente com os trabalhos de contenção e avaliação.

Reforçamos que a Tabone preza pela segurança de seus colaboradores, parceiros e da comunidade​, mantendo protocolos rígidos de prevenção e emergência, que permitem uma evacuação rápida e segura.

Agradecemos a solidariedade recebida e reforçamos nosso compromisso com a transparência e a responsabilidade.