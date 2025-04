Professora vítima de ataque em Caxias agradece mensagens de carinho: "Deixam meu coração mais feliz e me dão forças para não desistir"

Ação aconteceu na escola João de Zorzi Neimar De Cesero / Agencia RBS

A professora da Escola Municipal João de Zorzi que foi vítima de um ataque a facadas na terça-feira (1º) em Caxias do Sul se recupera em casa após receber alta hospitalar. Em nota divulgada pelo advogado Reginaldo Leonel Ferreira nesta quinta-feira (3), a família informou que o estado de saúde da docente é estável e que ela recebe os cuidados de um enfermeiro a domicílio.

A professora também divulgou uma mensagem endereçada a alunos, pais e responsáveis. No texto (confira na íntegra abaixo) ela afirma que está "tomando todos os cuidados necessários para ter uma boa recuperação" e manifesta gratidão:

"Agradeço muito por todas as mensagens de apoio e carinho que estou recebendo, elas com certeza deixam meu coração mais feliz e me dão forças para não desistir".

O advogado também destacou que confia no trabalho da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário, "compostos por profissionais qualificados e comprometidos com a elucidação dos fatos".

— Acreditamos que as instituições estão comprometidas com a verdade e com a justiça, e que a apuração dos fatos será feita com seriedade, responsabilidade e respeito aos direitos de todos os envolvidos — afirma Ferreira.

A nota também informa que a professora e os familiares não concederão entrevistas:

"Pedimos respeito à sua privacidade, solicitando que a imprensa e o público em geral evitem a divulgação de informações que podem gerar ainda mais sofrimento e dificultar as investigações".

A mensagem da professora

"Passei por um momento muito difícil, e agora estou em casa, e me recuperando.

Fiquem tranquilos quanto à minha saúde física, estou tomando todos os cuidados necessários para ter uma boa recuperação.

Por favor, não divulguem notícias sobre o caso, existem muitas informações falsas que saíram nos meios de comunicação.

Agradeço muito por todas as mensagens de apoio e carinho que estou recebendo, elas com certeza deixam meu coração mais feliz e me dão forças para não desistir.

Com carinho,