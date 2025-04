Professora que sofreu ataque em Caxias já retirou pontos e não apresenta problemas neurológicos

A professora começou a fazer sessões de fisioterapia para ajudar na recuperação da mobilidade e segue com acompanhamento de psicóloga e psiquiatra. Segundo o advogado, ela já acumula mais de R$ 5 mil em despesas com tratamentos complementares e terapias para se recuperar dos ferimentos causados pelo ataque. Ainda não há previsão de quando ela irá retornar para as salas de aula.

O ataque à professora aconteceu no dia 1º de abril, na escola municipal João de Zorzi. Os três adolescentes suspeitos de envolvimento no caso, dois jovens de 15 anos e um jovem de 13 anos, foram apreendidos e encaminhados para unidades da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (Fase) em Novo Hamburgo e Porto Alegre.