Professora esfaqueada por alunos em Caxias presta depoimento à polícia; caso completa uma semana

Completa uma semana, nesta terça-feira (8), o ataque a uma professora de 34 anos na Escola Municipal João De Zorzi , em Caxias do Sul. Na segunda-feira (7), ela prestou depoimento à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O advogado Reginaldo Leonel Ferreira, porém, afirma que irá aguardar o encerramento das investigações para compartilhar novos relatos da professora. Segundo o delegado regional Augusto Cavalheiro Neto, o inquérito deve ser concluído , no máximo, até o início da semana que vem .

No fim de semana, enquanto se recuperava em casa, ela recebeu uma cesta com guloseimas e cartas escritas à mão por alunos e professores da Escola Municipal Professora Ilda Clara Sebben Barazzetti, onde leciona oficialmente. As duas instituições ficam na Zona Norte da cidade; na João De Zorzi, a profissional realizava hora extra.