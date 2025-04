Procissão, encenação da Via Sacra e missas: as celebrações de Páscoa em Caxias do Sul

Encenação da via-sacra será realizada na Sexta-Feira Santa. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Passado o Domingo de Ramos, a comunidade de Caxias do Sul se prepara para vivenciar a Semana Santa, período mais importante do calendário cristão. Diversas paróquias da cidade organizam celebrações especiais para relembrar a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, com missas, procissões e momentos de oração.

As celebrações serão realizadas em igrejas de vários bairros, com destaque para a Catedral Diocesana e o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio.

Na Quinta-Feira Santa (17), às 10h, no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, será realizada a Missa do Crisma, que expressa a unidade do clero diocesano e religioso com o bispo diocesano. A celebração será presidida por dom José Gislon e terá a bênção dos óleos santos do batismo e da unção dos enfermos e a consagração do óleo do Crisma, utilizados para ministrar os sacramentos.

A partir das 20h da Quinta-Feira Santa, as paróquias irão celebrar a Missa da Instituição da Eucaristia, com o rito do lava-pés, que recorda a última Ceia de Cristo e ocorre a transladação do Santíssimo, isto é, a procissão da Eucaristia e sua colocação em outro espaço, para adoração, para lembrar a agonia de Jesus no Monte das Oliveiras.

Encenação da via-sacra

A Sexta-Feira Santa (18) é dia de jejum e abstinência de carne para os católicos. Neste dia não se celebram missas, mas acontecem momentos de oração e celebração. A tradicional encenação da Via Sacra em Caxias do Sul será a partir das 9h nos pavilhões da Festa da Uva, junto ao Monumento Jesus Terceiro Milênio, e promete reunir centenas de fiéis. Cerca de 30 jovens de diversos grupos, movimentos e pastorais se unirão para encenar a paixão e morte de Jesus, que será representada ao longo das escadarias dos Pavilhões.

Neste ano, a encenação se iniciará com a reflexão sobre o tema da Campanha da Fraternidade: Fraternidade e Ecologia Integral, para demostrar como Jesus utilizava as parábolas, muitas vezes relacionando a elementos da natureza, para falar às pessoas.

A representação seguirá percorrendo as estações da Via Sacra, que começam na condenação de Jesus até a morte na cruz e sepultamento. O momento de oração será conduzido pelo padre Gustavo Predebon.

A Via Sacra da Juventude já é uma tradição na Diocese de Caxias do Sul, sendo realizada há 21 anos. As primeiras encenações foram organizadas pelas paróquias da área pastoral norte (São José) de Caxias e, desde 2014, passaram a ser dirigidas pelo Setor Juventude.

Para acompanhar a encenação, o público poderá acessar o local pelos portões 1, 5 e 6 dos Pavilhões.

Procissão do Cristo Morto

A tradicional procissão do Cristo Morto ocorre pelas ruas centrais de Caxias. Neste ano, grupos vindos das paróquias São Pelegrino, Santo Antônio, Imaculada Conceição, São Leonardo Murialdo e São Pio X se juntam aos fiéis que acompanham a programação na Catedral.

A caminhada que parte de São Pelegrino, com as paróquias Santo Antônio e Imaculada Conceição, às 14h30min, terá à frente a Cruz da Juventude e será carregada por jovens de diversos grupos presentes na cidade, como sinal de preparação para o Bote Fé, encontro da juventude católica do Rio Grande do Sul que acontecerá em novembro, em Caxias.

Procissão do Cristo Morto ocorre na sexta à tarde. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, a celebração da Paixão será às 14h, e o grupo irá partir às 14h45min até a Capela do Santo Sepulcro para buscar a imagem de Nossa Senhora das Dores. Na comunidade Cristo Redentor, a celebração será no mesmo horário, e os fiéis irão carregar o banner do Jubileu de 2025, que tem como tema Peregrinos da Esperança. Esses dois grupos irão se encontrar na Rua Sinimbu, esquina com a Rua Vereador Mário Pezzi, e seguirão pela Rua Sinimbu.

No entroncamento da Rua Sinimbu com a Rua Do Guia Lopes, vai acontecer o encontro das imagens do Cristo Morto e de Nossa Senhora das Dores, momento em que todas as procissões se unem.