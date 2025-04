Procissão de Ramos abre a programação da Semana Santa em Gramado

A primeira celebração religiosa de Páscoa, em Gramado, será com a Procissão de Ramos, no domingo (13).

A programação da ChocoPáscoa segue até dia 21 de abril, em Gramado. Contudo, neste final de semana se iniciam as atividades religiosas com a Procissão de Ramos .

Ao longo do percurso ocorrem encenações retratando a saga de Jesus. No largo da Igreja São Pedro, o elenco com 33 atores representará ainda outras passagens bíblicas. Após, o público é convidado para a celebração da missa na Igreja Matriz.