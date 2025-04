Primeiro Banco de Leite Humano de Caxias do Sul é inaugurado no Hospital Geral  

Banco tem capacidade para receber até quatro doadoras ao mesmo tempo. Amanda Gasperin / Divulgação

Há cerca de uma semana, Caxias do Sul passou a contar com o primeiro Banco de Leite Humano da cidade. O espaço inaugurado no Hospital Geral (HG), já está recebendo doações de mulheres que estejam amamentando.

A iniciativa, idealizada pelos Rotary Club de Caxias do Sul e Rotary Club Caxias do Sul - Imigrante, busca proporcionar aleitamento materno para bebês prematuros ou de baixo peso internados na UTI neonatal. Além da organização, também colaboraram com o projeto o deputado federal Daniel Trzeciak, a rede Supermercados Andreazza e a Promed.

Com capacidade para receber até quatro doadoras ao mesmo tempo, o Banco de Leite Humano do HG está recebendo as doações de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. As doadoras devem se dirigir à recepção do HG.

As doações não precisam ser agendadas previamente. O atendimento será feito conforme chegada das doadoras. Elas devem apresentar documentos pessoais e a Carteira de Gestante. Após a coleta, o leite será submetido a exames para garantir a segurança e qualidade para os bebês que necessitarem do aleitamento. O alimento será armazenado por até 15 dias.

Dados do HG indicam que mais de 1,8 mil bebês nascem no local por ano. Atualmente, há 35 vagas em setores distintos que podem receber bebês prematuros, justamente o foco da ação do Banco de Leite Humano.

Para Ana Paula de Almeida Souza, Diretora de Imagem Pública do Rotary de Caxias do Sul - Imigrante, a inauguração do Banco de Leite Humano representa "um ato de amor, empatia e a união de todos em prol dos pequenos".

— Esse projeto é a materialização do nosso compromisso de cuidar e transformar vidas, proporcionando um futuro mais seguro e acolhedor para bebês que mais precisam.