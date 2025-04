Prêmio RBS de Jornalismo, Esporte e Entretenimento reconhece trabalhos da Gaúcha Serra, RBS TV Caxias e Pioneiro

Foram premiados 14 trabalhos veiculados na Gaúcha Serra, na RBS TV Caxias e no Pioneiro.

Com o objetivo de valorizar os melhores trabalhos jornalísticos realizados ao longo de 2024, a etapa local do Prêmio RBS de Jornalismo, Esporte e Entretenimento ocorreu nesta segunda-feira (14) na redação integrada da RBS Serra. Ao todo, foram premiados 14 trabalhos veiculados na Gaúcha Serra, na RBS TV Caxias e no Pioneiro.