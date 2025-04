Prefeitura de Caxias do Sul e UCS promovem castração gratuita de cães e gatos neste sábado 

A unidade do Castramóvel da UCS estará na rua Anacleto Vidor, 334, bairro Serrano, neste sábado Semmas / Divulgação

Cães e gatos machos serão castrados gratuitamente neste sábado (26) no bairro Serrano, em Caxias do Sul. Para garantir o procedimento, realizado pelo Castramóvel da Universidade de Caxias do Sul (UCS), os tutores precisam fazer uma inscrição prévia até quinta-feira (24) nas unidades básicas de saúde (UBSs) dos bairros Serrano e Jardim Eldorado ou diretamente na Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), em caso de tutores de outros bairros.

Após o preenchimento da ficha do animal, a equipe do Departamento de Proteção Animal (DPA) faz a triagem dos cadastros e os veterinários da UCS entram em contato para fazer o agendamento do horário e passar as devidas instruções (confira abaixo). Neste sábado, o ônibus estará no campo de futebol do bairro Serrano (Rua Anacleto Vidor, 334). Na data, os tutores contatados deverão:

Estar com seus cães e gatos no local e horário agendados com preparação do animal, com no mínimo oito horas de jejum.

Chegando no local, o animal passará por avaliação veterinária, a fim de verificar se realmente tem condições clínicas para o procedimento.

A atividade é promovida pela prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, em convênio com UCS, que leva o Castramóvel da instituição até os bairros duas vezes por mês. Além dessa ação, durante a semana é possível realizar castrações de forma totalmente gratuita, para tutores de baixa renda, no Hospital Veterinário da UCS. No ambulatório, com a devida estrutura e tempo para procedimentos mais invasivos, são castradas também as fêmeas.

O secretário do Meio Ambiente, Ronaldo Boniatti, lembra ainda que o serviço de castrações no IHVET inclui o transporte de ida e volta do animal para sua residência.

— Nós temos neste convênio com a universidade, o serviço completo para a castração, incluindo os finais de semana nos bairros e os procedimentos no ambulatório da UCS. Este serviço é pago pela prefeitura. No último ano, foram realizadas mais de 5 mil castrações — explicou.