Prefeitura de Caxias do Sul começa obras de reconstrução nos bairros Galópolis e Salgado Filho 

Obras em Galópolis irão reforçar os três pontilhões na Rua João Mincato. Ricardo Rech / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Duas localidades de Caxias do Sul que foram intensamente impactadas pela chuva em maio do ano passado, estão recebendo obras de reconstrução. As intervenções, que estão sendo coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras, começaram nesta semana.

No bairro Salgado Filho, as obras se concentram na Rua Ernesto Pizzamiglio, onde uma nova rede de drenagem pluvial está sendo implantada. Com 275 metros de extensão, a rede irá desviar o fluxo de água, evitando alagamentos em terrenos.

Conforme a prefeitura, a empresa Top Serviços, vencedora da licitação, está trabalhando na construção de uma caixa de conexão. Escavações entre a Rua Fredolino Valentin Zardin e Travessa Santa Tereza seguirão pelos próximos dias. A obra, que tem investimento de R$ 355 mil, sendo R$ 196,6 mil repassados pela Defesa Civil Nacional, deve ser finalizada em 60 dias.

Em Galópolis, as obras acontecem em um dos três pontilhões na Rua João Mincato. A lateral mais comprometida do primeiro pavilhão está sendo recuperada. Assim que finalizada a etapa, os outros dois pontilhões receberão manutenção.

As equipes da empresa Caxias Pavimentações e Construções LTDA, vencedora da licitação, estão trabalhando no reforço das bases de sustentação, reconstrução e implantação de gabiões (estruturas metálicas preenchidas com pedras).

Ao todo, foram investidos R$ 407 mil nas recuperações, sendo que 50 mil euros (cerca de R$ 316 mil) foram doados pela Agência Eslovaca de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Saidc). A doação integra o apoio internacional à reconstrução de Caxias do Sul após o desastre climático. O prazo de conclusão é de 90 dias.

As obras compreendem um conjunto de três frentes anunciadas no dia 17 pelo prefeito Adiló Didomenico, para recuperar a cidade e prevenir danos em áreas afetadas pela chuva.