Prefeito de Caxias autoriza início de obras em três localidades atingidas pelo desastre climático de 2024

O prefeito Adiló Didomenico assinou, na manhã desta quinta-feira (17), três ordens de início de obras de drenagem e manutenção em localidades de Caxias do Sul afetadas pelo desastre climático de 2024. As áreas beneficiadas são os bairros Mariani, Salgado Filho e a região de Galópolis. O investimento é de quase R$ 1 milhão.

As duas obras de drenagem foram cadastradas pelo Departamento de Manejo de Águas Pluviais (Dmap), da Secretaria de Obras (Smo), no Sistema Integrado de Informações de Desastres (S2iD) e contam com R$ 319,9 mil de recursos da Defesa Civil Nacional e R$ 214 mil da prefeitura. Já as manutenções em Galópolis contam com contribuição financeira da Agência Eslovaca de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (Saidc) com a doação de 50 mil euros (aproximadamente R$ 316 mil) e R$ 91 mil também do município.

— Eu me coloco no lugar dessas pessoas que sofreram com os alagamentos. Ninguém quer passar o que eles passaram. Quero que elas possam voltar a dormir em paz quando tiver uma chuva forte. Por isso fico muito feliz em colocar em prática essas ações para resolver os problemas — comenta Adiló.

Conforme o secretário municipal de Obras, Lucas Suzin, são aguardados mais recursos estaduais e federais para realizar as demais obras de reconstrução.

— Enfrentamos muitas dificuldades com o último desastre climático, ainda aguardamos recursos de obras que foram cadastradas em programas dos governos estadual e federal, mas muita coisa estamos fazendo com recursos próprios do município — destaca Suzin.

Obra de drenagem na Rua Rachel Caliari Graziotin, bairro Mariani

No bairro Mariani, a obra de drenagem ocorre na Rua Rachel Caliari Graziotin, entre as ruas Verginia Botini Reuse e Deputado Ulysses Guimarães. No local, será feita a reconstituição do bueiro, com prolongamento de 10 metros de galeria, e reconstituição do talude que sustenta a rua, além da reconstrução do passeio público. A obra será executada pela empresa Top Serviços.

O investimento é de aproximadamente R$ 180 mil e o prazo de execução é de 30 dias. Parte do recurso é proveniente do caixa do município (R$ 55,7 mil) e parte é da Defesa Civil Nacional (R$ 123,3 mil) por meio do Sistema Integrado de Informações de Desastres (S2iD).

Obra de drenagem na Rua Ernesto Pizzamiglio, no Salgado Filho

Já no bairro Salgado Filho, se trata da construção de uma nova rede para desviar o fluxo da água que hoje vai para o interior dos lotes, evitando alagamentos. A nova rede terá 275 metros de extensão, iniciando na Rua Ernesto Pizzamiglio, passando pela Carlos Augusto Barbosa e Travessão Santa Teresa, até a Rua Fredolino Valentin Zardin, no Salgado Filho. A obra também será executada pela empresa Top Serviços.

O investimento é de R$ 355 mil e o prazo de execução é de 60 dias. Parte do recurso é proveniente do caixa do município (R$ 158,4 mil) e parte é da Defesa Civil Nacional (R$ 196,6 mil) por meio do Sistema Integrado de Informações de Desastres (S2iD).

Manutenções de três pontilhões em Galópolis

Em Galópolis serão executadas manutenções de três pontilhões na Rua João Mincato. A empresa responsável é a Caxias Pavimentações e Construções. Serão executados serviços para restabelecer as condições estruturais dos pontilhões, além de melhorias nas bases de sustentação e construção de gabiões (estruturas metálicas flexíveis preenchidas com pedras) para fazer o revestimento das margens do curso d'água do arroio.