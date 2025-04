Pré-romarias ao Santuário de Caravaggio, em Farroupilha, começam neste sábado

17ª Romaria dos Carros Antigos ocorre no dia 10 de maio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As pré-romarias ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha, começam neste sábado (26) com a 11ª romaria dos motorhomes. No mesmo dia, também ocorre a 18ª romaria dos caminhoneiros, a partir das 15h. A programação contará, ao todo, com 15 pré-romarias.

Em maio, no dia 1º, ocorre a 47ª romaria dos motociclistas. No dia 3 serão realizadas a 21ª romaria dos ciclistas, a 18ª romaria dos jipeiros e a 2ª romaria das vans e micro-ônibus. Já no dia 9 ocorre a romaria do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para Idosos de Flores da Cunha. No dia 10, a tradicional romaria dos cavalarianos chega a sua 30ª edição. No mesmo dia, ocorre a 17ª dos carros antigos.

Entre os dias 12 e 15 de maio serão realizadas as romarias do Programa Conviver, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Caxias do Sul. Já no dia 17, ocorrem a 14ª Caminhada e Corrida da Fé, a 11ª romaria das crianças e a 3ª romaria das pessoas com deficiência. No dia seguinte é a vez da 3ª romaria do movimento do cursilho. Por fim, no dia 24 de maio, às 10h30min, será realizada a missa da 11ª romaria da juventude.

A 146ª Romaria ao Santuário de Caravaggio ocorre nos dias 24, 25 e 26 de maio e tem como lema Mãe da Esperança, rogai por nós! Durante os três dias de evento serão celebradas 10 missas diariamente: às 6h, 7h, 8h, 9h, 10h30 (solene missa campal),12h, 13h, 15h, 16h e 17h. Às 14h, ocorre a Recitação do Terço.

Programação das pré-romarias:

26 de abril (sábado)

Missa das 10h30min: 11ª Romaria dos Motorhomes

Missa das 17h: 18ª Romaria dos Caminhoneiros

1º de maio (quinta-feira)

Bênção às 11h: 47ª Romaria de Motociclistas

3 de maio (sábado)

Missa das 10h30min: 21ª Romaria dos Ciclistas

Missa das 15h: 18ª Romaria dos Jipeiros

Missa das 17h: 2ª Romaria das Vans e Micro-ônibus

9 de maio (sexta-feira)

Missa das 15h: Romaria do SCFV para Idosos de Flores da Cunha

10 de maio (sábado)

Bênção às 11h: 30ª Romaria dos Cavalarianos

Missa das 15h: 17ª Romaria dos Carros Antigos

12 a 15 de maio (segunda a quinta-feira)

Missas das 9h e 15h: Programa Conviver – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Caxias do Sul

17 de maio (sábado)

Missa das 10h30min: 14ª Caminhada e Corrida da Fé (Missa no Auditório ou Capela das Confissões)

Missa das 14h: 11ª Romaria das Crianças

Missa das 16h: 3ª Romaria das Pessoas com Deficiência (Em caso de chuva: Missa às 15h)

18 de maio (domingo)

Missa das 11h: 3ª Romaria do Movimento do Cursilho

24 de maio (sábado)