Praça central de Bento Gonçalves recebe feira de adoção de cães no dia 10

Animais que forem adotados no dia poderão ser castrados por equipes do município.

A Via del Vino, praça central de Bento Gonçalves, irá receber uma feira de adoção de cães no dia 10 de maio. A iniciativa, denominada Bento Pet, é organizada pela prefeitura, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Departamento do Bem-estar Animal.