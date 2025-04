Pesquisa aplicada em Caxias busca mapear a realidade socioeconômica de famílias em vulnerabilidade social

Até o dia 30, moradores de Caxias do Sul poderão participar da pesquisa estadual Diagnóstico de Inclusão Socioprodutiva Gaúcho. Realizada pelo Governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa-RS), o levantamento de dados busca mapear a realidade socioeconômica das famílias em situação de vulnerabilidade social inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).