Páscoa dos Goldens ocorre neste domingo no Shopping Villagio Caxias

Encontro ocorre no Espaço Pet do Shopping Villagio Caxias.

Uma das integrantes do grupo, Emanuele Santarem, estima que estarão presentes de 30 a 50 goldens no encontro.

— Costumamos fazer esses encontros, sempre caracterizados como eventos de caráter social, pensando em fazer alguém feliz. A Páscoa é mais uma oportunidade para brincarmos com nossos cães, interagindo com o público do shopping, ao mesmo tempo em que ajudamos a transformar essa data no que ela é, em essência: renascimento, solidariedade — reflete Emanuele.