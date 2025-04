Parente do furão, irara é avistada no Parque Nacional de Aparados da Serra, em Cambará do Sul

Irara é avistada na área do Cânion Itaimbezinho. William Polli / Divulgação

A aparição de uma irara foi no Parque Nacional Aparados da Serra, em Cambará do Sul, foi registrada nesta terça-feira (8). De acordo com a assessoria da Urbia, que tem a concessão da área, o flagra foi feito na Trilha do Cotovelo, no Cânion Itaimbezinho.

O animal, de nome científico Eira barbara, é da família dos mustelídeos. São mamíferos carnívoros como ariranhas, lontras, furões e doninhas. A espécie também é chamada de papa-mel, por ser um dos alimentos favoritos dela.

Conforme a assessoria da Urbia, o avistamento ter ocorrido em Mata Atlântica reforça ainda mais o trabalho de preservação realizados no Aparados da Serra e no Parque Nacional da Serra Geral, onde está o Cânion Fortaleza. As principais ameaças à espécie da irara são a degradação e fragmentação ambiental, incluindo o desmatamento e queimadas.