Pacote de obras pretende solucionar alagamentos em 65 pontos de Caxias do Sul até 2029

Até 2029, 65 pontos tradicionais de alagamentos em Caxias do Sul devem ter os problemas solucionados. É o que está previsto no pacote de obras que a prefeitura vai lançar oficialmente na próxima quinta-feira (10), para marcar os cem dias de governo. Ao todo, vão ser aplicados R$ 80 milhões do caixa do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), sem necessidade de financiamentos.

O conjunto de intervenções tem sido tratado pela administração como o maior da história da cidade na área de drenagem, considerando o volume de recursos. A promessa é que 90% dos alagamentos da cidade e 95% das demandas da Secretaria de Obras sejam resolvidos.

Conforme o diretor-presidente do Samae, João Uez, o foco das obras será a rede de macrodrenagem, mas as equipes farão outras intervenções onde for necessário. Em pontos onde a rede ainda é mista, por exemplo, com esgoto pluvial e sanitário escoando pela mesma tubulação, elas serão separadas. Em pontos onde a rede de distribuição de água for antiga, também haverá substituição.

— Tem obras que vão custar de R$ 300 mil a R$ 400 mil e outras que vão custar de R$ 7 milhões a R$ 8 milhões — revela Uez.

As primeiras intervenções devem ocorrer no segundo semestre deste ano. Até lá, a Câmara de Vereadores precisa autorizar a parceria entre Samae e prefeitura na execução das obras, por meio de projeto de lei que ainda será enviado.

Em maio está previsto o lançamento da primeira das três licitações previstas. A segunda será entre setembro e outubro e a última no primeiro trimestre de 2026. Parte das intervenções ainda não está com os projetos finalizados.

O detalhamento dos pontos de obras vai ocorrer na próxima quinta-feira, às 19h15min, no clube Velho Fogo de Chão, no bairro Lourdes (veja abaixo a relação completa). Uma das intervenções é o tanque de contenção da água da chuva da Vila Ipiranga, próximo à BR-116, que vai ficar subterrâneo. Outro ponto que vai receber obras é a Rua Dr. José Caetano Melo Filho, no bairro Fátima, que sofre historicamente com alagamentos.

— Independentemente do pavimento existente, todos os pontos que receberem obras serão asfaltados depois — acrescenta Uez.

Piscinões maiores não estão incluídos

O pacote não inclui projetos de piscinões para reter água da chuva que já haviam sido anunciados. Isso porque as estruturas que serão construídas nos bairros Cruzeiro, De Lazzer e Nossa Senhora das Graças já contam com financiamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

Da mesma forma, o túnel de drenagem da Rua Matteo Gianella, que promete acabar com alagamentos no bairro Pio X já está contemplado no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

De acordo com o diretor-presidente do Samae, com esses projetos e mais o pacote de obras executado pela autarquia, a solução de problemas deve se aproximar de 100%.

As obras previstas

Forqueta

Rua Marcelo Giacomoni

Rua São Cristóvão

Rua Jacob Dossin

Rua Giacomo Rizzi

Desvio Rizzo

Rua Angelina Cipriani

Charqueadas

Rua Thereza Dalcanali Zugno (Escola de Educação Infantil Planalto Rio Branco)

Esplanada

Rua Luiz Lavratti

Avenida Dr. Assis Antonio Mariani

Kayser

Avenida Bom Pastor

Rua Bom Jesus

Rua Luís Vicerini

Rio Branco

Rua Tancredo Feijó

Rua Caetano Fochesatto

Avenida Rio Branco

Floresta

Rua Carlos Barbosa

Rua Eustáquio Perottoni

Rua Francisco Magni

Medianeira

Rua Camilo Marcantonio

Cinquentenário

Rua Vicente Rasia

Marechal Floriano

Rua Thomas Beltrão de Queiroz

São Leopoldo

Rua Almirante Tamandaré

Rua Clemente Barbieri

Rua Emanuel Boniatti

Salgado Filho

Rua Valdemira Raymundi

Rua Mozart Perpétuo Monteiro

Panazzolo

Rua Pedro Pezzi

Cristo Redentor

Tanque Vila Ipiranga (esquina ruas Silveira Martins e Raymundo Corrêa)

Bela Vista

Rua Luiz Pasteur

Rua Conde D'Eu

Planalto

Rua Juvenal Herculano Cruz

Rua Osvaldo Quetman Severo

Rua Presidente Campos Sales

Rua Danilo Tarquínio Basso

Rua José Arioli

Beco Rua Presidente Campos Sales

São Victor/Cohab

Rua Darcy José Pezzi

Galópolis

Rua José Onzi

Rua João Laner Spinato

Cruzeiro

Rua José Tovasi

Rua Luiz Michielon

Rua Antônio Broilo

Rua Abramo Perini

Rua Cruzeiro

Centro

Avenida Júlio de Castilhos

Rua Andrade Neves

Madureira

Rua Claudino Antonio Brisotto

Pio X

Rua Isidoro Moretto

Rua Marechal Floriano

Santa Catarina

Rua Luiz Covolan

Rua Ernesto Zanrosso

Rua Pedro Girardi

Avenida Rossetti

Rua Giácomo Mattioda

Rua Antonio Ribeiro Mendes

Rua Vidal de Negreiros

Rua Deonillo Zanella

Rua Balduíno D’Arrigo

Nossa Senhora da Saúde

Rua Angelo Duso

São José

Rua Antonio Zanini

Pioneiro

Rua Pedro Berti

Rua Pedro Guzzato

Pôr do Sol

Rua Tenente-coronel Durval de Alvarenga Soutto Mayor

Fátima

Rua José Caetano de Melo Filho

Rua Marieta Germani

Rua Giácomo Zatti

Centenário

Rua Claudir Paulo Belenzier

Jardim Eldorado

Avenida 13 de Junho

Rua Antônio Guido Perotoni

Rua Vitório Batisti

Santa Fé

Rua da Felicidade

Rua Jacob Susin

Rua Tenente Jorge Adão Charão

Rua das Fruteiras

Rua dos Carpinteiros e interior da quadra 3635

Sagrada Família

Rua Waldemar Lazzarotto

Rua Irmão José

De Lazzer

Rua João Meneghini

Rua Francisco Paglioli

São Cristóvão

Rua Maria Eurema Santos da Silva