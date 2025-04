Ofício de Trevas: conheça a cerimônia que será realizada na madrugada de sábado, na Capela do Santo Sepulcro, em Caxias

Fechada desde 2020 por problemas estruturais no piso, a Capela do Santo Sepulcro , em Caxias do Sul, reabre aos fiéis nesta Sexta-Feira Santa (18) e terá uma cerimônia simbólica e especial na madrugada de sábado (19). Da 0h às 6h, a comunidade poderá se reunir ao padre Jocimar Romio em momentos de oração, silêncio e reflexão, no chamado Ofício de Trevas.

A escolha por realizar a cerimônia na Capela do Santo Sepulcro ocorre diante do templo ser carregado de simbolismo: na cripta, no subsolo, está a imagem do Senhor Morto; os vitrais representam o caminho de Cristo até a cruz. Já nos fundos do altar está a famosa pintura de Aldo Locatelli, que ilustra o momento da ressureição.