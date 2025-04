Obras para implantação das redes de esgoto e água alteram o trânsito em Caxias do Sul na próxima semana

Obras no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul. Fast/Samae / Divulgação

Pelo menos 15 bairros de Caxias do Sul recebem obras para implantação de redes de esgoto e de água a partir deste sábado (5). A assessoria de imprensa do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) divulgou o cronograma até o dia 11 de abril. Os trabalhos causam impactos no trânsito.

No sábado e no domingo (6) também ocorrem obras de repavimentação na Avenida Bruno Segalla, a Perimetral Sul. A obra será entre as Ruas Antônio Montemezzo e Augusto Adamatti, entre os bairros Sanvitto e Floresta.

No bairro Madureira, ainda no final de semana, ocorrem trabalhos de extensão de rede de esgotamento sanitário. A obra ocorrerá entre as Ruas Jacinto Madalozzo e Isidoro Mari, nas proximidades da sede do INSS.

Confira abaixo o cronograma completo das obras:

Bairros Sanvitto/Floresta

Segue a obra na Rua Augusto Adamatti. O término está prevista para dia 11 de abril. Enquanto, ocorre bloqueio total no trecho. São realizadas repavimentações nos trechos da Rua Augusto Adamatti, entre Zeno Facchin e Perimetral Sul; da Rua Antônio Montemezzo, entre Perimetral e Camilo Marcantonio; e da Perimetral, entre a Antônio Montemezzo e Augusto Adamatti, que é o trecho em execução no final de semana.

Bairro Madureira

Obra na Rua Visconde de Pelotas: trabalho no trecho entre as Ruas Jacinto Madalozzo e Isidoro Mari, em execução neste sábado e domingo. Previsão de término da obra para dia 25 de abril. Uma pista será bloqueada durante execução.

Bairro Jardelino Ramos

Segue obra na Avenida Barão de Santo Ângelo: repavimentação do trecho da Rua Treze de Maio, entre as Ruas Ernesto Alves e Vinte de Setembro. Término está previsto para 11 de abril. Bloqueio de uma pista durante a execução.

Centro

Obra na Rua Hércules Galló: trecho entre as ruas Borges de Medeiros e Dr. Montaury em execução. Término previsto para 27 de junho. Bloqueio total durante a execução.

Repavimentação do trecho da Rua Marquês do Herval, entre as ruas Ernesto Alves e Hércules Galló. Os próximos trechos são: Rua Hércules Galló, entre a Dr. Montaury e Visconde de Pelotas; e Rua Dr. Montaury, entre a Rua Hércules Galló e Avenida São João. Término previsto para 27 de junho.

Bairro Panazzolo

Obra na Rua Santo Dalfovo, com término previsto para 9 de maio. Trecho tem bloqueio total durante a execução. Em execução os trechos entre as Ruas São Romédio e Luiz Antunes e na Rua João Batista Longhi, entre Santo Dalfovo e Guerino D’Agostini. O próximo trecho é na Rua Luiz Antunes, entre as ruas Santo Dalfovo e Tereza Pezzi.

Bairro Petrópolis

Obra na Rua Mariano Mazzochi com bloqueio parcial da via durante execução. Término está previsto para 11 de maio.

Obra na Rua Cirilo Ruzzarin, com bloqueio parcial da via durante execução. Término previsto para 11 de maio.

Bairro Cruzeiro

Segue obra na Rua Itararé, entre as Ruas Tereza Formolo e Irene Ferreira. Término previsto em 11 de abril, com bloqueio parcial da via durante a execução.

Loteamento Jardim Oriental

Obra na Rua Bonfiglio Tamagno, entre Ruas Andradina Fortunato e Luiz José de Campos. O término é previsto para 11 de abril, com bloqueio parcial da via durante a execução.

Obra na Rua Antônio Xavier dos Santos, entre Acelino Antonio da Silva e acesso Morada do Valle. Término previsto para 11 de abril. Ocorre bloqueio parcial da via durante execução.

Bairro Universitário

Obra na Rua Tobias Barreto inicia na terça (7), com término previsto para 11 de abril. Bloqueio parcial da via durante a execução.

Bairro Desvio Rizzo

Trecho da Rua João Laim, entre José Argenta e Luis Carlos de Castilhos, tem implantação de rede de esgoto. Tem bloqueio parcial de trânsito.

Trecho da Rua Alexandre Zattera, entre Cristiano Ramos de Oliveira e Romano Zattera, recebe implantação de rede de esgoto. Bloqueio total de trânsito.

Trecho da Rua José Bresolin, entre Cristiano Ramos de Oliveira e Pedro Poloni, tem implantação de rede de esgoto. Bloqueio total de trânsito.

Trecho da Rua Cristiano Ramos de Oliveira, entre Guerino Vetorazzi e Francisca Ramos de Oliveira, tem implantação da rede de drenagem. Com bloqueio total de trânsito.

Extensões e substituições de redes de água