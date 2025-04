Obras do Samae impactam o trânsito de três bairros de Caxias do Sul neste final de semana

Trecho da Rua Hércules Galló, entre a Marquês do Herval e a Dr. Montaury, passa por obras.

Os moradores de três bairros de Caxias do Sul precisam estar atentos durante este sábado (12) e domingo (13) devido às obras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) em algumas localidades.

Nos dois dias haverá intervenções nas ruas Marquês do Herval, Hércules Galló e Santo Dalfovo. No sábado, as ações ocorrem na Perimetral Sul (Avenida Bruno Segalla) e na Rua Borges de Medeiros.