Obras de drenagem alteram trânsito em ruas no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul

A recomendação é utilizar rotas alternativas para evitar transtornos no deslocamento pela região.

O trânsito na Rua Tancredo Feijó, entre as ruas José Martha e Padre Nóbrega, no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul, está bloqueado nesta quarta-feira (2) para obras de continuidade e substituição da rede de drenagem pluvial. O trecho permanecerá fechado nos horários de trabalho para a movimentação de máquinas e caminhões na pista, informa a Secretaria Municipal de Obras (SMO).