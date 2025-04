Atenção, motorista! Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Obras de ampliação de adutora alteram trânsito nesta quarta na Avenida das Hortênsias, entre Gramado e Canela

Mudanças no fluxo devem durar 20 dias. Nesse período, a Corsan irá orientar os motoristas no deslocamento entre as cidades

22/04/2025 - 19h59min Compartilhar Compartilhar