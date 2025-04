Obras de acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul, devem iniciar nesta quinta-feira

Na tarde desta quarta-feira (23), havia trabalhadores no local instalando as placas com as informações da obra

A ordem de início da obra, localizada no entroncamento da BR-116 com rótula da Avenida Marcopolo, foi assinada no dia 31 de março e, a partir disso, a construtora tinha cinco dias úteis para começar a intervenção. Porém, a AF Construtora não enviou os documentos necessários, como o contrato com uma empresa de asfalto, até o fim do prazo. Após notificação da prefeitura, a empresa apresentou os papéis no dia 11 de abril. A previsão de início das atividades ficou para depois do feriado da Páscoa.