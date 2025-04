Obras bloqueiam o trânsito na Estrada Municipal Pedro Dambros, em Caxias

Ederson de Oliveira / Prefeitura de Caxias do Sul

A partir desta quarta-feira (16), a Estrada Municipal Pedro Dambros, uma das rotas que liga as comunidades de São João da 4ª Légua, em Galópolis, e Santa Isabel e Barros Pimentel, em Vila Cristina, terá bloqueios para a execução de obras de correção e melhorias.

As intervenções, realizadas pela pela secretaria Municipal de Obras (SMO), ocorrem em pontos críticos da via, que possui extensão aproximada de 6km e exigem uso de maquinário específico para as correções. A obra visa aprimorar a infraestrutura e facilitar o escoamento agrícola.