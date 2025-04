Obra do acesso ao bairro Planalto, em Caxias, deve recomeçar somente após feriado de Páscoa

Após cinco dias de atraso, a empresa AF Construtora, de Manaus, apresentou os documentos necessários para iniciar a obra de acesso ao bairro Planalto, em Caxias do Sul. As atividades devem começar após o feriado de Páscoa.

A ordem de início foi assinada no dia 31 de março e, a partir disso, a construtora tinha cinco dias úteis para começar a intervenção. Porém, a AF Construtora deveria ter enviado os documentos no dia 7 de abril, o que não ocorreu. Após notificação da prefeitura, a empresa apresentou os papéis necessários. No entanto, a previsão de início das atividades ficou para depois do feriado da Páscoa.

Essa já é a terceira empresa selecionada para a execução do trabalho no local. A obra começou em novembro de 2023 e deveria ter sido concluída em julho de 2024. Dos serviços ainda estão pendentes:

Relembre o caso

No fim de 2023, o município firmou um contrato com a SUV Empreendimentos para a realização da obra, sendo a segunda empresa envolvida na intervenção. O primeiro contrato acabou rescindido porque a empresa não iniciou o trabalho meses após a assinatura da ordem de início .

Porém, no fim de maio de 2024, a obra foi interrompida novamente devido à desistência da SUV Empreendimentos. Na época, a empresa não retomou o trabalho após a tragédia climática que atingiu o Estado. No início de julho, a empreiteira pediu ao município rescisão contratual amigável. A prefeitura não aceitou o pedido e encaminhou o encerramento unilateral do contrato no dia 29 de julho de 2024, com a aplicação das penalidades previstas.