Obra de recuperação da pista do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, é finalizada 

Pista de dois quilômetros recebeu nova camada asfáltica e sinalização. Rodrigo Rossi / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Após dois meses e meio de obras, a pista do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, está totalmente reformada. O término das melhorias foi anunciado pela prefeitura nesta sexta-feira (11), contudo, as obras foram encerradas no dia anterior.

Os dois quilômetros da pista receberam uma nova camada de pavimento asfáltico, além do restauro da sinalização horizontal. Ao todo, a prefeitura de Caxias do Sul investiu R$ 7 milhões na obra.

A responsável pelas melhorias foi a Traçado Construções e Serviços, mesma empresa que refez a pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, após as enchentes de 2024. As obras foram feitas durante a noite e manhã, sem interferir a rotina dos voos.

Conforme a prefeitura, esta é a primeira vez que a pista, inaugurada originalmente em 1972, passou por obras. Em alguns trechos foi necessário retirar cerca de 15 centímetros do antigo pavimento para remover fissuras.