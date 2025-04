Obra causa bloqueios na zona norte de Caxias do Sul a partir desta quarta-feira

O trabalho será feito gradativamente até o entroncamento com o viaduto da RS-453. Rodrigo Rossi / Divulgação

Uma obra de recapeamento asfáltico causará bloqueios a partir desta quarta-feira (23) na Avenida Dr. Mário Lopes, no bairro Fátima, zona norte de Caxias do Sul. A interrupção no fluxo viário, que será entre as ruas ruas Joselino Ferreira Borges e Joaquim Telles de Oliveira, se iniciou às 8h30min. O trabalho é executado pela Codeca.

Segundo a prefeitura, o trecho afetado será o do sentido Centro-bairro. Assim, os condutores que trafegarem neste sentido terão que converter à direita na Rua Joselino Ferreira Borges e utilizar as vias locais para o desvio, retornando à Avenida Dr. Mário Lopes pelas ruas Martin Neves da Rocha e Joaquim Telles de Oliveira. No sentido bairro-Centro não haverá bloqueios na Avenida Dr. Mário Lopes.