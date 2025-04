Nova licitação do Centro Municipal de Proteção Animal de Caxias do Sul deve ser lançada em maio

O projeto anterior contava com algumas estruturas arredondadas e itens mais arquitetônicos, o que deixava o projeto mais caro. Agora, com as alterações, a estrutura fica dentro do orçamento previsto. DCA/SEMMA / Reprodução

A relançamento da licitação do novo Centro Municipal de Proteção Animal de Caxias do Sul deve ocorrer em maio, segundo o secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Ronaldo Boniatti. O projeto original precisou passar por adequações para entrar no orçamento já estabelecido de R$ 8 milhões. O início das obras já está sete meses atrasado em relação ao primeiro prazo anunciado.

O início da construção do Centro estava marcada para outubro de 2024. Porém, em março de 2025 foi revelado que o projeto precisaria passar novamente por processo licitatório para contratação de empresa responsável pelo serviço. O retrocesso nas etapas do futuro canil foi provocado por uma “divergência entre o orçamento e a execução”.

Com isso, foi necessário refazer a documentação do Centro. De acordo com Boniatti, já foram realizadas diversas reuniões com a equipe da Semmas e com os responsáveis pela elaboração do projeto, a empresa DCA Engenharia, para diminuírem os custos da construção. O secretário salientou que as alterações não impactaram na capacidade de atendimento do local, previsto para abrigar 504 animais.

— Na primeira fase, nós fizemos todas as alterações possíveis para baixar o custo, porque tinha se excedido no projeto passado e que inviabilizou o início da obra. Fizemos todas as remodelações da parte arquitetônica, as próprias linhas de baias do canil, que são 17, tinham telhado, por exemplo, em curvas e com alvenaria, com concreto. Então nós substituímos para telhas. Também fizemos adequações em alguns pavimentações, acabamentos e mudanças de materiais — salientou o secretário.

Antes x depois

— Não muda em nada (na capacidade operacional do projeto), tanto é que nós fizemos toda essa análise, inclusive, com a visão dos veterinários. Só realmente se trabalhou o projeto arquitetônico — reforçou Boniatti.

Desta forma, o centro segue contando com um prédio administrativo com ambulatório e alas montadas. A estrutura ficará em um terreno com área total de 5,3 hectares, em São Giácomo, a 13 quilômetros do centro da cidade, com acesso pela RS-122, via Estrada dos Romeiros.

A promessa é atender 440 cães, 60 gatos e quatro animais de grande porte, com a disponibilidade de canis coletivos e individuais, áreas exclusivas para mães e filhotes, animais idosos, raivosos e um espaço para gatos.

O chefe da pasta acredita que a nova licitação deve ser lançada em maio.

— Agora nós finalizamos a segunda fase, que é a fase de orçamento. Conseguimos adaptar o projeto para o valor que já temos contratado com financiamento junto ao Badesul Desenvolvimento, que é de R$ 8 milhões. Com isso, conseguimos construir o novo documento. Eu acredito que dentro do mês de abril nós vamos estar finalizando essa parte e as peças que precisam e lançando já a licitação em maio — revelou o secretário.

Cronologia do Centro

Em maio de 2022, a prefeitura anunciou o endereço onde será construído o Parque de Proteção Animal , que inclui o canil municipal.

, que inclui o canil municipal. O local fica perto da Estação de Tratamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), próximo à Estrada dos Romeiros.

Para viabilizar o parque foram acordadas duas permutas , uma para o terreno que abrigará o parque propriamente dito e, outra, para a construção do alojamento dos animais que vivem no atual canil e os demais bichos que vierem a ser resgatados.

, uma para o terreno que abrigará o parque propriamente dito e, outra, para a construção do alojamento dos animais que vivem no atual canil e os demais bichos que vierem a ser resgatados. Para viabilizar a obra, o município trocou o terreno por uma área no bairro Santa Lúcia, perto da Ceasa.

A área do futuro espaço de acolhimento de caninos e felinos, além de ampla, sem vizinhos nas proximidades e munida de fácil acesso, é lindeira a uma Estação de Tratamento de Esgoto, que dará destinação correta aos dejetos dos animais por gravidade , sem necessidade de despesas com sistemas de bombeamento.

, sem necessidade de despesas com sistemas de bombeamento. O processo licitatório foi iniciado em 24 de abril de 2024 e teve como vencedora a empresa Masb Engenharia , de Capitão Leônidas Marques (PR).

e teve como vencedora a , de Capitão Leônidas Marques (PR). A ordem de início para a construção do novo Centro Municipal de Proteção Animal de Caxias do Sul foi assinada no dia 20 de agosto de 2024 .

. Com cinco dias úteis para iniciar a obra, a empresa tinha prazo de 12 meses para entregar o empreendimento .

. Em outubro de 2024, a Secretaria do Meio Ambiente informou que, em função de ajustes financeiros no contrato com a empresa Masb Engenharia, as obras ainda não haviam iniciado . O começo dos trabalhos havia sido prometido para o final daquele mês.

. O começo dos trabalhos havia sido prometido para o final daquele mês. Sete meses após a assinatura da ordem de início, as obras ainda não começaram devido a necessidade de uma nova licitação que se enquadre no orçamento de R$ 8 milhões.

Canil municipal passa por pequenas reformas

Enquanto o novo centro não sai do papel, o canil municipal passa por pequenas reformas, segundo o secretário. As obras estão sendo realizadas pelos servidores da prefeitura e com materiais ociosos do Banco Social de Materiais. Com isso, o custo é reduzido. Atualmente o espaço conta com 450 cães.

— Nesse período a gente fez umas reformas pontuais, principalmente na parte das coberturas, como alguns telhados que estavam danificados e faziam que chovesse dentro do espaço. Não são grandes alterações, mas são importantes para passar esse período até a construção do Centro — explicou Boniatti.

O canil segue em funcionamento e recentemente passou a ofertar um programa de adestramento para os cães mais bravos que estão no espaço, em parceria com o centro de adestramento e hotel Vale da Neblina, de Farroupilha.

— A ideia é para ter até algo a mais para motivar as pessoas que estão adotando. A gente entrega o cão adestrado, inclusive com uma instrução para os adotantes. Com essa iniciativa também queremos ampliar ainda mais o espaço para propiciar mais regates — comentou o secretário.