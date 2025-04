Nova corte do Folclore Alemão é eleita; trio irá representar o 52º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis 

As novas representantes do Folclore Alemão 2025-2026 de Nova Petrópolis foram eleitas no sábado (5), durante o 36º Baile de Escolha das Soberanas do Folclore Alemão. Foram coroadas Francieli Tais Herrmann como rainha, Cristina Kuhn como primeira princesa e Eduarda Baumgarten como segunda princesa.

A avaliação iniciou no sábado de tarde, na Parque Aldeia do Imigrante. Nesse espaço, as candidatas falaram com o corpo de jurados sobre a cultural local, turismo, histórico do traje, língua alemã e história do Festival Internacional de Folclore. Após, no Baile de Escolha, foram avaliados quesitos como dança (valsa), beleza, dança do grupo, microfone e comunicação.