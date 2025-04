Motorista morre ao colidir contra mureta na RS-122, em Caxias do Sul

Um motorista de 44 anos, Vagner de Souza Link, morreu após colidir o carro contra uma mureta às margens da RS-122 , em Caxias do Sul, na noite desta segunda-feira (7). O acidente ocorreu por volta das 21h20min, em frente à Brasdiesel, no km 78.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima teria perdido o controle da direção do veículo Chevrolet Corsa, no sentido Caxias-Farroupilha. Na sequência, saiu da pista, bateu no meio fio do canteiro lateral e se chocou contra a mureta de proteção da base de uma torre de alta tensão. Ele morreu no local.