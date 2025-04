Morre homem que ficou com 60% do corpo queimado em incêndio em Caxias do Sul

Banasczewski será sepultado neste domingo (6), às 11h, no Cemitério Santos Anjos, em Caxias do Sul.

Morreu na noite de sábado (5), Felipe Esteves Banasczewski, de 34 anos, homem que ficou com 60% do corpo queimado em um incêndio no dia 23 de março, em Caxias do Sul.