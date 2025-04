Morre, aos 85 anos, Getulio Vasata, ex-professor e coordenador do Centro Olímpico da UCS

Morreu neste domingo (13), aos 85 anos, Getulio Assis Vasata, ex-professor e coordenador do Centro Olímpico da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Ele é velado na Capela E do Memorial São José. A cremação será nesta segunda-feira (14), às 16h30min, no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul. Haverá cerimônia de despedida às 17h no crematório. Vasata era casado com Lúcia, com quem teve os filhos André e Carlos.