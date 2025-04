Morre, aos 103 anos, Maria Bedin, esposa do fundador da Transportadora Panex de Caxias do Sul

Maria Bedin nasceu no dia 7 de dezembro de 1921. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Morreu nesta quarta-feira (9), aos 103 anos, Maria Cecatto Bedin, esposa do fundador da Transportadora Panex de Caxias do Sul. Ela faleceu de causas naturais, em sua casa. A matriarca da família Bedin é velada na Capela A do Memorial São José. O sepultamento será às 15h30min desta quinta-feira (10), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.

Dona Maria Bedin nasceu no Travessão Felisberto da Silva, um distrito que pertencia à Flores da Cunha, em 1921. No dia 7 de dezembro de 2021, quando celebrou seus cem anos, o Pioneiro publicou uma reportagem especial contando suas histórias de vida.

Na ocasião, o filho Paulo Bedin, um dos diretores da transportadora da família, contou que a mãe nasceu em uma família com mais 15 irmãos, sendo a primeira filha do segundo casamento do pai, Fioravante Secatto.

No local onde a matriarca dos Bedin morava "tinha um pouco de tudo", como relatou Paulo. O avô, que era agricultor e comerciante, criava porcos, vacas, fazia salame, queijo e comercializava nas redondezas. Na época, Maria ajudava a cuidar dos irmãos.

Maria mostra as fotos da família: são 4 filhos, 10 netos e 14 bisnetos. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Ela estudou até o quarto ano das séries iniciais, pois era o que havia disponível na escola da vila. Maria conheceu Raul Bedin em um dia que foi à igreja. Como é tradição em cidades pequenas, as pessoas costumavam visitar o município, nesse caso, Flores da Cunha, aos domingos e passear pela cidade. Foi assim que, apesar de morarem em lados opostos da cidade, os dois acabaram se conhecendo.

— Meu pai morava no outro lado, na Linha 60, mas ele ia na cidade no domingo a cavalo, dar uma olhada, dar uma paquerada — contou.

Eles se casaram em 1947, quando Maria tinha 27 anos, e Raul, 26. Depois de dois anos, tiveram a primeira filha, Suzana, e depois veio o Paulo, a Sueli e a Suzete. Suzana teve 3 filhos, Paulo teve 3 filhas, Sueli também teve 3 filhos e, a caçula, Suzete, teve um filho. Os 10 netos, fizeram de Maria a bisavó de 14 crianças. Antes de se casar, Maria trabalhava como costureira, produzindo roupas para fora. Depois do casamento, com a dedicação aos cuidados com a família, ela passou a criar peças para os filhos, depois para os netos e bisnetos.

A história da família com a transportadora começou quando Raul foi escolhido pelo pai para dirigir o caminhão que levava os vinhos da família e dos vizinhos. Por causa da dificuldade de levar o produto para fora da cidade e distribuir pelo país, a família de Raul comprou um caminhão Chevrolet 1945 para fazer o transporte para as cantinas da região. Cinco anos depois, em 1950, com a parceria do cunhado, Samuel Antoniazzi, Raul fundava o Expresso Bedin, que se transformou em Transportes Panex em 1960.

Naquela época, dona Maria atuava com a cunhada Otília Antoniazzi, irmã de Raul, cuidando das finanças da empresa enquanto os maridos dirigiam pelas estradas. As duas famílias moraram juntas desde o início da parceria. A partir de 1981, os filhos começaram a participar da gestão da empresa. Raul faleceu em 1999, aos 74 anos.

Segundo a neta de Maria, Luiza Bedin Dieter, a avó sempre gostava da casa cheia e mesa farta. Para ela, a avó deixa um legado inquestionável de união, amor e cuidado.

— Quanta bondade de Deus em ter nos presenteado com 103 anos de vida desta grande mulher. A vó, a bisa Maria, a Dona Maria, fez mais parte da minha vida do que minha própria mãe, que perdi com 13 anos. Sempre colocava Deus à frente, com seu tercinho na mão e a família no coração. Não guardava rancor, e talvez esteja aqui um dos segredos de sua longevidade, pois era uma pessoa de coração puro, disposta a amar e perdoar. Foi um privilégio termos convivido com ela — disse a neta.

Uma das últimas fotos de Maria Bedin com a família. Família Bedin / Divulgação