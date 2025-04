Monumento aos 150 anos da Imigração Italiana formará desenho do infinito e lembrará os primeiros imigrantes

Para celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul receberá a construção de um monumento na Praça da Estação, no bairro São Pelegrino. Iniciativa da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) lançada na terça-feira (8) e assinada pelo arquiteto Renato Sólio, a obra simboliza o desenvolvimento do município e da Serra a partir da chegada dos imigrantes.