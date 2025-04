Mais de 93% dos pontos atingidos pela chuva de 2024 estão recuperados em Caxias do Sul, diz prefeito

Pontilhão em Galópolis é um dos pontos que estão em recuperação. Cristofer Giacomet / Divulgação

Prestes a completar um ano da chuva de maio de 2024, a prefeitura de Caxias do Sul divulga que mais de 93% dos pontos atingidos na enchente estão recuperados. Em coletiva realizada na tarde de segunda-feira (28), o prefeito Adiló Didomenico informou que mais de 500 situações foram identificadas no município por conta da calamidade que atingiu o Estado.

O Executivo calcula que o investimento para a recuperação chega até o momento em R$ 20 milhões. São recursos próprios, do Estado e da União.

— (Primeiro) A interdição e a evacuação das casas, que foi uma coisa dramática, que o nosso pessoal da Defesa Civil, juntamente com a Semma (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) e geólogos, desde o primeiro momento evacuando seguramente mais do que precisavam, porque a medida de segurança que nós tínhamos era salvar a vida das pessoas. Depois, as atividades que priorizamos foram a desobstrução e limpeza de estradas bloqueadas, foram mais de 300 pontos. Também foi feito o conserto das redes de drenagem — descreveu Adiló.

Algumas das vias desobstruídas, por exemplo, foram a Estrada da Uva, Estrada do Imigrante e a Domingos Mazzochi. Entre os bairros e distritos, o prefeito lembrou que Galópolis e Vila Cristina foram os mais atingidos. Em Galópolis, por exemplo, segue estudo para implantação de ações preventivas para a região.

Entre as obras pendentes, o município estima que 13 delas são de pontilhões que serão recuperados no interior, em comunidades como em São Giácomo, Fazenda Souza, Desvio Rizzo e Vila Cristina. Há também aquelas que estão em andamento, como os pontilhões na Rua João Mincato, em Galópolis.

O secretário de Obras, Lucas Suzin, cita também que o município focará em restabelecer pontos de asfalto que ainda não foram recuperados, como na ligação entre Vila Cristina e Santa Lúcia do Piaí.

Algumas dessas obras serão contratadas com a quantia de R$ 4,5 milhões que foi recebida recentemente da União, a partir de projetos que foram protocolados pelo município. Segundo Suzin, há um cronograma até julho para o lançamento desses trabalhos.

O secretário calcula também que foram pedidos R$ 30 milhões para o governo federal a partir de projetos. Alguns foram recusados, conforme Suzin, e outros ainda não tiveram resposta. Ou seja, até o momento, o município tem a verba de R$ 4,5 milhões garantida.

Lançamento de plataforma

Na coletiva, a prefeitura fez o lançamento de um painel interativo para que a população possa acompanhar as obras em andamento e planejadas pelo município. Entre elas, os trabalhos do pacote de R$ 80 milhões recentemente anunciados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caxias do Sul (Samae), para obras de redes de drenagem e saneamento, com o objetivo principal de resolver pontos de alagamentos.

A plataforma foi desenvolvida pelo Departamento de Manejo de Águas Pluviais (Dmap), da Secretaria de Obras, com suporte técnico da Diretoria de Informações Geoespaciais (Digeo), da Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas. Ela pode ser acessada por meio do site da prefeitura.

— Sentimos a necessidade de deixar essa informação visível para todos, para nós termos um pouco mais de transparência e também acalmar a comunidade que estava bastante preocupada depois do anúncio desses R$ 80 milhões em obras do Samae. Não são apenas esses R$ 80 milhões, são R$ 220 milhões (em obras), como dito pelo prefeito. Tem no painel interativo esse valor. O pessoal tem receio porque nunca sabe como que essa obra vai acontecer, se vai começar na frente de casa ou não — explicou Suzin.