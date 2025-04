Mais de 80 bairros de Caxias do Sul podem ficar sem água na quarta-feira

Uma parada programada na Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB) Faxinal pode causar falta de água em 81 bairros e 15 vilas de Caxias do Sul durante a quarta-feira (23).

De acordo com o Samae, o serviço se iniciará às 4h30min e seguirá até as 14h. O desligamento é necessário para realizar a troca de uma das válvulas dos conjuntos de motobombas e o reparo pode comprometer o abastecimento, caso os reservatórios esvaziem durante a operação . Em caso de chuva, o serviço será adiado.

Aeroporto, Altos do Santiago, Alvorada, Arco Baleno, Bela Vista, Bom Pastor, Centro (parte), Charqueadas, Cidade Nova, Cinquentenário, Conceição da Linha Feijó, Conquista, Consolação, Cristo Redentor, Cruzeiro, De Zorzi, Desvio Rizzo (parte, até próximo à igreja), Distrito Industrial, Dom Pedro II, Esplanada, Exposição, Floresta, Galópolis, Giuseppe Formolo, Glória, Jardim Alpino, Jardim Oriental, Jardim Teresópolis, Kayser, La Paloma, Dambroz, Jardim do Aeroporto, Jardim Planalto, Juventude, Michelin, Morumbi, Rubiano, Treviso, Vila dos Pássaros; Madrid, Marechal Floriano, Medianeira, Monte Carmelo, Monte Reale, Montes Claros, Nossa Senhora das Graças, Lourdes, Caravaggio, Novo Amanhã, Paiquerê, Panazzolo, Parque das Rosas, Petrópolis, Planalto, Planalto/Rio Branco, Recanto dos Pássaros, Colina do Lago, Santa Mônica, Rio Branco, Salgado Filho, Santa Clara, Santa Corona, Santos Dumont, Sanvitto, São Caetano, São Francisco, São Gabriel, São Leopoldo, São Lucas, São Luiz, São Luiz da 6ª Légua, São Pedro, São Pelegrino, São Salvador, São Vicente, São Victor Cohab, Sol Nascente, Tisatto, União, Vera Cruz e Verona.