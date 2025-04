Mais de 20 toneladas de lixo de descarte irregular são recolhidas do entorno do aeroporto de Caxias

A Codeca recolheu 23 toneladas de lixo provenientes de descarte irregular junto a um dos muros do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. O serviço começou na quarta-feira (9) e deve ser concluído nesta quinta (10) .

A comunidade pode ajudar com denúncias anônimas, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Guarda Municipal (pelo telefone 153) ou diretamente com colaboradores do aeroporto.