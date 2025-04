Limpeza em reservatórios pode ocasionar falta de água em bairros de Caxias do Sul na próxima semana

Na próxima semana, na segunda (28) e terça-feira (29), poderá faltar água em bairros de Caxias do Sul. Isso pode ocorrer em função da nova etapa de limpeza e desinfecção de reservatórios de água de grande porte realizada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae).

Na segunda, a higienização ocorrerá em partes dos bairros Reolon e Tijuca; já na terça será na região do Parque da Imprensa I. No Reolon e Tijuca não está descartada a interrupção pontual ou alteração de pressão em determinadas áreas. O abastecimento na região do Parque da Imprensa I será mantido normalmente.