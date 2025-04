Jornalista morador da Serra relata experiências inesquecíveis ao ver pessoalmente os três últimos papas

Francisco saúda o público após homilia e canonizações na Praça São Pedro no dia 18 de outubro de 2015. Hermes Lorenzon Nunes

Por coincidências do destino, o jornalista Hermes Lorenzon Nunes, 53, editor do Pioneiro, teve a oportunidade de ver pessoalmente os três últimos papas, o polonês João Paulo 2º, o alemão Bento 16 e o argentino Francisco, que morreu nesta segunda-feira (21) aos 88 anos. Experiências em três épocas diferentes que ficaram para sempre marcadas na memória.

A mais recente foi no ano de 2015, durante viagem à Itália e à França com a noiva, Vanessa dos Santos. Três dias após fazer aniversário, comemorado em 15 de outubro, Dia do Professor, o jornalista entrou na Praça São Pedro para assistir à homilia de Francisco. Era 18 de outubro e havia uma multidão que participava de uma série de canonizações: Vincenzo Grossi, sacerdote diocesano, fundador do Instituto das Filhas do Oratório; María de la Purísima Salvat Romero, religiosa, superiora geral da Congregação da Cruz; Ludovico Martin, leigo e pai de família, e Maria Azelia Guérin, leiga e mãe de família, cônjuges.

– Eu já tinha grande admiração pelo papa Francisco. Lembrava da época do conclave que o escolheu, da humildade. Recordo que, logo que assumiu, abriu mão de qualquer privilégio, andava de ônibus juntamente com outros religiosos e fez questão de ir pessoalmente pagar a hospedagem no local em que ficou quando foi ao Vaticano para participar do conclave o qual acabou sendo o escolhido. Era muito próximo das pessoas. Quando veio ao Brasil, abriu mão de carros blindados e andou em um veículo simples cumprimentando as pessoas pelo Rio de Janeiro – recorda Nunes, radicado em Caxias do Sul e natural de Garibaldi.

Hermes Nunes (D) durante a cerimônia de canonizações em 18 de outubro de 2015, na Praça São Pedro. Hermes Lorenzon Nunes

Essa mesma humildade também estava presente naquela manhã de 18 de outubro de 2015 no Vaticano, logo após a cerimônia de canonização.

– Estávamos no meio da multidão, distantes do altar, e o Francisco entrou no papamóvel para saudar o público presente. Havia vários corredores entre as pessoas para que o veículo passasse. Lembro que dava para ver onde estava apenas pelo telão, mas não era possível saber exatamente o ponto em que se encontrava. De repente surgiu o veículo, as pessoas, emocionadas, começaram a saudar, ele passou com o braço estendido a poucos metros de nós – conta Nunes.

Bento 16 começava o pontificado

Bento 15 durante o Angelus, na janela do Palácio Apostólico, no dia 5 de junho de 2005. Hermes Lorenzon Nunes

Já a experiência anterior foi no mesmo lugar, na Praça São Pedro, não tão próximo do público, mas igualmente emocionante. Foi durante o Angelus, no dia 5 de junho de 2005. Bento 16, que recém havia assumido após a morte de João Paulo 2º, concedeu a bênção da janela ao alto do Palácio Apostólico.

– Era a primeira vez que eu estava no Vaticano. Todos saudaram muito o Papa que estava começando um pontificado. Na época ainda não havia muita tecnologia, mas consegui fazer um registro fotográfico bem de longe com uma antiga câmera digital – recorda.

"Ucho, ucho, ucho, o Papa é gaúcho"

Papa João Paulo 2º pelas ruas de Porto Alegre, em 1980. Arquivo Pessoal / Divulgação

Já a experiência com o papa João Paulo 2º foi em Porto Alegre, em 1980, durante a viagem ao Brasil. Primeiro, na cerimônia realizada em frente à Catedral Metropolitana de Porto Alegre.

– Meu tio residia no Edifício Catedral, na Rua Duque de Caxias, que tem uma vista privilegiada para a entrada da catedral. Estávamos na sacada, desde cedo, acompanhando toda a movimentação de público, que lotou a Praça da Matriz. Foi uma noite em que o papa nunca mais esqueceu, por várias vezes anos depois citou o grito do público: "ucho, ucho, ucho, o Papa é gaúcho". Mas foi no dia seguinte quando consegui me aproximar mais. Fomos pelas ruas do Centro ver a passagem do Papa. Como eu era criança, tive facilidade de ficar sentado no meio-fio e consegui ver bem de perto passando com o papamóvel – finaliza.