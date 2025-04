Inscrições para o concurso que vai eleger a rainha e as princesas da 35ª Festa da Uva terminam nesta sexta-feira

A diretora executiva da Festa da Uva, Carla Pezzi, diz que a reta final do processo, que começou em 13 de março, está sendo intensa . Segundo ela, houve um trabalho, no período de pré-inscrição, de aproximação de jovens interessadas que estavam sem entidade e de empresas que buscavam candidatas para patrocinar.

— Chega na reta final e surgem candidatas que não esperávamos. O que é muito bom, porque demonstra que as pessoas têm esse apreço e essa vontade de representar a nossa cidade, a nossa Festa da Uva, as nossas tradições. Acho que o trabalho do nosso trio de 2024 e de todos os que antecederam ajudam a plantar (esse sonho) no coração das crianças, das meninas, das adolescentes e das mulheres — comenta.