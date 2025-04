Inscrições para novas soberanas da 15ª Festa Colonial da Uva e 5ª Festa do Moranguinho estão abertas

Atual trio de soberanas, com a rainha Marília Cagnin e as princesas Andressa Manosso e Giovana Andreazza.

A 15ª Festa Colonial da Uva e a 5ª Festa do Moranguinho têm edição confirmada para 2026, no distrito de Otávio Rocha, interior de Flores da Cunha. A programação, que celebra os 60 anos da Fecouva e da Igreja Matriz, ocorrerá em dois finais de semana , nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro e também 27, 28 e 1º de março, com exposição de produtos, feira comercial, gastronomia e shows.

Nesta semana foram abertas as inscrições para as candidatas ao novo trio da Fecouva - que seguem até o dia 30 de maio. O evento de escolha está marcado para 13 de setembro.

A candidata deverá representar no mínimo uma e no máximo três entidades, sendo que uma delas obrigatoriamente deve ser sediada na Paróquia de São Marcos de Otávio Rocha. A jovem também deve residir há pelo menos um ano no munícipio, podendo estar morando temporariamente em outro local, em razão dos estudos ou trabalho, desde que participe ativamente da comunidade. Deverá ter idade mínima de 18 anos e máxima de 30, ser solteira e não ter filhos. Mais critérios podem ser conferidos no link que está disponível no perfil oficial da fecouva.