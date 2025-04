Inscrições para estágio na prefeitura de Caxias do Sul terminam nesta terça-feira

As inscrições para os estágios remunerados na prefeitura de Caxias do Sul terminam nesta terça-feira (22). São 192 vagas disponíveis, voltadas para os estudantes do ensino médio, técnico e superior de diversos cursos com salários entre R$ 641,02 e R$ 1.086,95. O cadastro é gratuito e deve ser realizado no site do Ciee-RS. A prova classificatória será no dia 15 de maio.

Do total das vagas, são 56 para ensino médio e técnico e 136 para estudantes do ensino superior. Nas oportunidades para o ensino médio, o candidato pode optar pela região onde pretende trabalhar. No ensino técnico e superior, o interessado deve fazer a inscrição para o curso ou área na qual está matriculado.

O edital contempla dois cursos técnicos e 44 para ensino superior. Para deixar as informações mais acessíveis e de fácil compreensão, o certame foi desenvolvido com a técnica da Linguagem Simples, com o intuito de buscar "pela inovação e aproximação da comunidade por parte do município", justifica a prefeitura.

Como é o processo seletivo