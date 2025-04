Inscrições para concurso da Codeca, em Caxias, se encerram nesta terça

Terminam nesta terça-feira (15) as inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação de merendeiras e auxiliares de limpeza para atuar em escolas municipais do interior de Caxias do Sul. Os interessados devem procurar a Codeca (RSC-453, 31.382, bairro Centenário) ou a prefeitura, até as 16h, com cópias de documento de identidade e da Carteira de Trabalho. Não há cobrança de taxa.