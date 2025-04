Inscrições para a Corrida e Caminhada do Coelho, em Gramado, se encerram  domingo

As inscrições para a 4ª edição da Corrida e Caminhada do Coelho se encerram neste domingo (13). O evento esportivo, que integra a programação da ChocoPáscoa, ocorrerá no dia 19, a partir das 7h30min. Com largada e chegada do Lago Joaquina Rita Bier, a corrida terá novos percursos nesta edição. São esperados, aproximadamente, 400 atletas.